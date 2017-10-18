"В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря - на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно", - говорится в сообщении.

Как отмечают в кабмине, в следующем году у россиян будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым.

Также нас ждет трёхдневный отдых с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, и четырёхдневный отдых с 8 по 11 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня.

Кроме того, запланирован четырёхдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда, 9 мая - День Победы; трехдневный отдых с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России; трехдневный отдых с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днём народного единства.