"В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря - на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно", - говорится в сообщении.
Как отмечают в кабмине, в следующем году у россиян будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым.
Также нас ждет трёхдневный отдых с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, и четырёхдневный отдых с 8 по 11 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня.
Кроме того, запланирован четырёхдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда, 9 мая - День Победы; трехдневный отдых с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России; трехдневный отдых с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днём народного единства.
Источник Интерфакс
С начала года на дорогах региона зарегистрировано 420 таких ДТП
Порывы воздушных масс, идущих с юго-запада, могут достигать 15 метров в секунду.
Это первый этап Гран-при по фигурному катанию нового сезона.
Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения
Одним из первых, введенных в эксплуатацию, может стать объект в микрорайоне Поволжский
Среднесуточная температура воздуха на 1-2º выше средних многолетних значений
Они связаны с празднованием Дня народного Единства