Кабмин направил в Думу законопроект, который повышает денежное наказание за неоплату проезда до 20 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрено увеличение до шести месяцев срока давности для привлечения нарушителей к административной ответственности.
Система «Платон» действует в России уже два года. За проезд по федеральным трассам платят водители грузовиков массой более 12 тонн.
Источник Говорит Москва
Авария произошла сегодня днем
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