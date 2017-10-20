Кабмин направил в Думу законопроект, который повышает денежное наказание за неоплату проезда до 20 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрено увеличение до шести месяцев срока давности для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Система «Платон» действует в России уже два года. За проезд по федеральным трассам платят водители грузовиков массой более 12 тонн.