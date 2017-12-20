Подписано соглашение о сотрудничестве. Документ позволит обеспечить функционирование и совершенствование системы наблюдений за состоянием окружающей среды, повысить эффективность прогнозов по опасным природным явлениям и повысить уровень защиты населения.

Как отметили в пресс-службе кабмина, необходимость в этом возникла из-за значительной антропогенной нагрузки на окружающую среду в регионе. Подписанное соглашение - это взаимная готовность к развитию уже сложившихся и установлению новых направлений взаимодействия, добавили там.