Подписано соглашение о сотрудничестве. Документ позволит обеспечить функционирование и совершенствование системы наблюдений за состоянием окружающей среды, повысить эффективность прогнозов по опасным природным явлениям и повысить уровень защиты населения.
Как отметили в пресс-службе кабмина, необходимость в этом возникла из-за значительной антропогенной нагрузки на окружающую среду в регионе. Подписанное соглашение - это взаимная готовность к развитию уже сложившихся и установлению новых направлений взаимодействия, добавили там.
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