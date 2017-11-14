Вопрос о предоставлении бюджетного кредита был отклонен на заседании кабмина. Администрация района просила порядка 15 млн.рублей на проект по строительству водоснабжения села Александровка. В связи с тем, что у района достаточно стабильное финансовое положение и есть возможность взять коммерческий кредит, министры предоставлять средства областного бюджета не захотели.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что финансовая ситуация в других муниципалитетах сложнее. Кроме того, по его словам, одна из задач чиновников на местах – проводить работу по поиску дополнительных средств, а не находиться «на иждивении у области».