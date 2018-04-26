Она состоится завтра, 27 апреля, в 10 утра в рамках социально-экологического проекта «Восстановление лесов Самарской области». В акции на Васильевском участке тольяттинского лесничества примут участие 350 волонтеров из числа студентов, представителей промышленных предприятий и общественных организаций.
Будет высажено 25 тысяч сосен. При условии хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год. Во время проведения акции для ее участников проведут конкурс на лучшее селфи под хэштэгом #зеленый_волонтер2018. Авторы наиболее ярких фотографий получат ценные призы.
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