Она состоится завтра, 27 апреля, в 10 утра в рамках социально-экологического проекта «Восстановление лесов Самарской области». В акции на Васильевском участке тольяттинского лесничества примут участие 350 волонтеров из числа студентов, представителей промышленных предприятий и общественных организаций.

Будет высажено 25 тысяч сосен. При условии хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год. Во время проведения акции для ее участников проведут конкурс на лучшее селфи под хэштэгом #зеленый_волонтер2018. Авторы наиболее ярких фотографий получат ценные призы.