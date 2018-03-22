Планируется довести их зарплаты до уровня мужских, а также активнее привлекать в бизнес и в политику. Это следует из утвержденного плана по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Большинство мероприятий будет разработано уже в этом году, а реальные изменения ожидаются к 2022-му.
Документ предполагает несколько основных направлений работы, среди них создание условий для сохранения здоровья женщин и улучшению их экономического положения, профилактика социального неблагополучия и насилия.
Контроль за реализацией плана мероприятий возложен на Минтруд. Ведомство ежемесячно будет отчитываться правительству.
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