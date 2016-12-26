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26 декабря 2016
13:46:02

Правила нарушил водитель, а погиб пассажир

Смертельная авария с участием двух легковушек произошла в Самарской области накануне. Как рассказали в ГИБДД, что 32-летний мужчина за рулем ВАЗ-21144 двигался со стороны села Приволжье в направлении Обшаровки. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, автомобилист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомашиной «Нива» под управлением мужчины 1965 года рождения.

В результате ДТП водители обоих автомобилей и 46-летний пассажир «Нивы» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в медицинское учреждение. Женщина 1987 года рождения, находившаяся на переднем пассажирском сидении ВАЗ-21144, от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия врачей.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Фото: МВД по Самарской области




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