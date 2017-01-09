Об этом сообщает мэрия Тольятти. Стали известны результаты итогового сочинения на допуск к ЕГЭ, которое в Тольятти планировали писать 3133 человека, но до школ добрались 3077 будущих абитуриентов. В итоге «незачет» только у 16 из них. Еще двое учеников вместо сочинения писали итоговое изложение, оба получили «зачет».
Переписать сочинение можно будет 1 февраля и 3 мая. Те, у кого есть допуск, могут спокойно готовиться к ЕГЭ. Чтобы получить аттестат, нужно сдать только русский язык и математику. Остальные предметы выпускники выбирают по желанию.
При поступлении в вуз абитуриенты смогут использовать итоговое сочинение как индивидуальное достижение.
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