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09 января 2017
11:10:21

Практически все тольяттинские школьники получили допуск к Единому государственному экзамену - 99,5%

Об этом сообщает мэрия Тольятти. Стали известны результаты итогового сочинения на допуск к ЕГЭ, которое в Тольятти планировали писать 3133 человека, но до школ добрались 3077 будущих абитуриентов. В итоге «незачет» только у 16 из них. Еще двое учеников вместо сочинения писали итоговое изложение, оба получили «зачет».

Переписать сочинение можно будет 1 февраля и 3 мая. Те, у кого есть допуск, могут спокойно готовиться к ЕГЭ. Чтобы получить аттестат, нужно сдать только русский язык и математику. Остальные предметы выпускники выбирают по желанию.

При поступлении в вуз абитуриенты смогут использовать итоговое сочинение как индивидуальное достижение.




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