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03 февраля 2017
12:44:57

Пожилой водитель повредил тольяттинке позвоночник и сбежал с места аварии

Полиция надеется на помощь очевидцев.

Как рассказали в ГИБДД, водитель праворульной иномарки светло-зеленого цвета накануне в десятом часу утра сбил пешехода у ТЦ «Миндаль» на улице 70 лет Октября.  Девушка переходила проезжую часть внутриквартального проезда и в результате ДТП получила травму позвоночника. Известно, что сбившему ее мужчине на вид лет 60, он седой, носит очки.

Госавтоинспекция просит очевидцев помочь в поисках. Конфиденциальность гарантируется. Вы можете позвонить в ГИБДД по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60, обратиться лично по адресу:  ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. Можно также написать электронное письмо: rozisk-tlt@yandex.ru.




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