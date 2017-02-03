Полиция надеется на помощь очевидцев.
Как рассказали в ГИБДД, водитель праворульной иномарки светло-зеленого цвета накануне в десятом часу утра сбил пешехода у ТЦ «Миндаль» на улице 70 лет Октября. Девушка переходила проезжую часть внутриквартального проезда и в результате ДТП получила травму позвоночника. Известно, что сбившему ее мужчине на вид лет 60, он седой, носит очки.
Госавтоинспекция просит очевидцев помочь в поисках. Конфиденциальность гарантируется. Вы можете позвонить в ГИБДД по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60, обратиться лично по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. Можно также написать электронное письмо: rozisk-tlt@yandex.ru.
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