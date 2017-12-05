ДТП произошло накануне в шестом часу вечера на Приморском бульваре. Водитель автомобиля Калина допустил наезд на 81-летнюю женщину, которая по неизвестным причинам решила нарушить правила и перейти дорогу в неположенном месте.

Пенсионерка была доставлена в больницу с травмами головы и позвоночника, но все оказалось не так страшно, женщину отправили долечиваться домой. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.