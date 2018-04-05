Авария произошла накануне, как рассказали в полиции, сидевший за рулем «Datsun ON-DO»пенсионер нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и врезался в контактную опору.
Сам он не пострадал, а вот сидевшая вместе с ним в салоне 79-летняя женщина была госпитализирована с травмами рук и ноги. По факту случившегося инспекторы сейчас проводят проверку.
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Об этом рассказали в администрации
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Такие проверки пройдут каждом городе, который примет матчи мундаиля.
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В правительство направлено соответствующее письмо
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