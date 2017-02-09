Дом загорелся минувшей ночью – вызов на пульт ЕДДС поступил в 3:58. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что ликвидировали пожар уже в 4:21. Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются.
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