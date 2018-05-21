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21 мая 2018
12:55:37

Пожарные просят организовать сезонный пожарный пост на полуострове Копылово

Это предложение высказал начальник 31 ОФПС Максим Кульбачный. По его словам, на территории Тольятти имеются участки, где не выполняются требования по времени прибытия подразделений на возгорание в течении 10 минут. Это полуостров Копылово, поселки Северный и Загородный в старом городе, территория за Московским проспектом напротив 1 и 2 квартала.

Как отметил Кульбачный, в 2016 и 2017 годах была частично решена аналогичная проблема в Федоровке. Там стала дежурить добровольная пожарная команда. Но по-прежнему недостатком является ее сезонная работа из-за отсутствия отопления в здании, где размещаются люди и пожарная техника. А сейчас пожарные имеют серьезные опасения по поводу полуострова Копылова.

"Из-за строительства эстакады и организации движения по трассе М-5 по временной схеме необходимо размещение на полуострове Копылово сезонного пожарного поста для прикрытия дачных поселков, турбаз и находящихся там пансионатов", — считает Кульбачный.




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