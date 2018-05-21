Это предложение высказал начальник 31 ОФПС Максим Кульбачный. По его словам, на территории Тольятти имеются участки, где не выполняются требования по времени прибытия подразделений на возгорание в течении 10 минут. Это полуостров Копылово, поселки Северный и Загородный в старом городе, территория за Московским проспектом напротив 1 и 2 квартала.

Как отметил Кульбачный, в 2016 и 2017 годах была частично решена аналогичная проблема в Федоровке. Там стала дежурить добровольная пожарная команда. Но по-прежнему недостатком является ее сезонная работа из-за отсутствия отопления в здании, где размещаются люди и пожарная техника. А сейчас пожарные имеют серьезные опасения по поводу полуострова Копылова.

"Из-за строительства эстакады и организации движения по трассе М-5 по временной схеме необходимо размещение на полуострове Копылово сезонного пожарного поста для прикрытия дачных поселков, турбаз и находящихся там пансионатов", — считает Кульбачный.