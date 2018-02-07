Новая пожарно-спасательная часть, целиком построенная за счет бюджета региона, в ближайшее время встанет на защиту всех заводов площадки, а также ряда соседних поселков и отдельных жилых массивов Автограда, где проживает в общей сложности более 30 тысяч человек.

Сейчас завершается процесс передачи части в состав ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», оформляются последние документы, комплектуется штат огнеборцев. А поскольку официальное открытие не за горами, то проверить на месте готовность пожарно-спасательного комплекса прибыла инспекция во главе с Юрием Ивановым, который возглавляет департамент общественной безопасности Самарской области.

Он отметил, что наличие боевого спасательного подразделения именно в особой экономической зоне более чем оправдано. Здесь работают около 20 предприятий-резидентов и порядка 2,5 тысяч человек. Кроме того, регулярно заявляются новые компании. «ОЭЗ «Тольятти» – одна из опор экономики нашего региона, которая привлекает инвестиции, поэтому и безопасность должна быть на уровне», добавил Иванов.

Фото: http://oeztlt.ru/