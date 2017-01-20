Бессонная ночь выдалась у жителей частного дома на улице Арцыбушевской. Без жилья остались больше 10 человек. Огонь разгорелся около трёх часов ночи. С ожогами в больницу доставлены двое пострадавших. Огненное зарево было видно с расстояния в несколько километров. Горел частный двухэтажный дом в центре Самары. В это время многие его жители спали. Первыми пламя увидели жильцы дома по соседству.

Людмила Назарова, житель дома рассказала: «В 3 часа я проснулась - адский огонь выше вот этого тополя. Вот хозяева со второго этажа Игорь и Роза выпрыгивали в окна на Камаз, там снег чистили, они выпрыгивали на Камаз, хоть не переломались, но их в ожоговый центр увезли, они голые по снегу бегали, вот в чём были, в том и выскочили. Слава Богу, они живы».

Мужчина получил 60 процентов ожогов тела, женщина пострадала меньше. Сейчас оба находятся в больнице. Обошлось без погибших. Пожарные были на месте уже через несколько минут, к этому времени крыша была полностью охвачена огнём, который успел перекинуться на квартиры второго этажа и дворовые постройки. Была опасность возгорания соседних домов, но огнеборцы отсекли пламя. В ликвидации пожара задействовали более 60-ти человек личного состава МЧС и 20 единиц техники.

По оценке специалистов, жить в этом доме уже нельзя. Крыша сгорела полностью, уничтожены и квартиры на втором этаже. Внизу та же картина. Вопросом расселения погорельцев сейчас занимаются районные власти, пишет на своей странице бывший глава Самары Георгий Лиманский.

Инися Потапова, житель дома рассказала: «Много было из администрации. Справки собирать, они сказали. Поедем сейчас, вот это отвезём в другое место и справки пойдём собирать. Будут, наверняка, квартиру... какую никакую давать. Жить негде...»

Из горевшего дома жильцы вынесли всё, что уцелело. Без жилья в итоге остались более 10 человек. А те, чьи дома - это ещё три двухэтажки, удалось спасти, сейчас озадачены другой проблемой. Практически все они обогреваются с помощью электроприборов. На данный момент, повреждённую при пожаре, общую проводку восстанавливают сотрудники РЭУ номер 3 Ленинского района. Там жителям пообещали вернуть в дома электричество в ближайшее время. Причины самого возгорания станут известны после проведения экспертизы.