Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин. Напомним, в настоящий момент мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. В сентябре 2016 года депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект запрета на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. Позднее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что предложение в правительстве не обсуждается.
Ранее со ссылкой на презентацию ПФР сообщалось, что российские власти прорабатывают вопрос постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года. Позже Пенсионный фонд опроверг эту информацию.
Источник Известия
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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