ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня в 04:30 на проспекте Кирова в Самаре. По данным полиции, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, осуществляя поворот налево, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с машиной «Volkswagen», двигавшейся по проспекту во встречном направлении.

Фото: 63.mvd.ru

В результате ДТП водитель и 19-летняя пассажирка отечественной легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. Вскоре от полученных травм девушка скончалась.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение