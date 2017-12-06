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06 декабря 2017
09:52:49

Поволжье оказалось в эпицентре снежного фронта

Самарскую область накрыли метели и гололёдные явления.  Все началось накануне утром с ледяного дождя:  машины покрылись коркой льда, мокрый снег налипал на провода, деревья и быстро застывал. На дорогах образовался плотный слой наледи. А во второй половине дня на Средней Волге стало холодать.

Осадки перешли в твёрдую фазу. Самару, Тольятти и другие города региона замело. Снег был весьма интенсивным, резко ухудшилась видимость.

Европейская часть России сейчас находится во власти обширного циклона. Но завтра осадков станет значительно меньше, столбики термометров пойдут вниз, атмосферное давление, напротив, начнет расти. К выходным в городе ожидаются морозы до 7-9 градусов.

Фото: Артем Гончаров




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