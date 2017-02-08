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08 февраля 2017
14:07:36

Повестки в суд и отключения света помогли сократить сумму долга за электроэнергию у населения Самарской области

По итогам 2016 года сумма долга за электроэнергию у жителей региона сократилась на 37 миллионов рублей и составила 585 миллионов рублей, рапортовали в областном правительстве. По данным кабмина, положительной динамики удалось достичь, в том числе, благодаря таким мерам как взыскание задолженности через суд, реструктуризация долгов и ограничение поставок электроэнергии.

В прошедшем году в Самарской области было проведено более 6 тысяч отключений за неоплату энергоресурсов гражданами-потребителями. Количество исковых заявлений по взысканию задолженности в 2016 году достигло 5 тысяч.

«Самараэнерго» в ряде случаев предлагает должникам  оформить рассрочку платежей. В настоящее время почти 1500 граждан-потребителей подписали соглашения о реструктуризации долгов.




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