По итогам 2016 года сумма долга за электроэнергию у жителей региона сократилась на 37 миллионов рублей и составила 585 миллионов рублей, рапортовали в областном правительстве. По данным кабмина, положительной динамики удалось достичь, в том числе, благодаря таким мерам как взыскание задолженности через суд, реструктуризация долгов и ограничение поставок электроэнергии.

В прошедшем году в Самарской области было проведено более 6 тысяч отключений за неоплату энергоресурсов гражданами-потребителями. Количество исковых заявлений по взысканию задолженности в 2016 году достигло 5 тысяч.

«Самараэнерго» в ряде случаев предлагает должникам оформить рассрочку платежей. В настоящее время почти 1500 граждан-потребителей подписали соглашения о реструктуризации долгов.