По итогам 2016 года сумма долга за электроэнергию у жителей региона сократилась на 37 миллионов рублей и составила 585 миллионов рублей, рапортовали в областном правительстве. По данным кабмина, положительной динамики удалось достичь, в том числе, благодаря таким мерам как взыскание задолженности через суд, реструктуризация долгов и ограничение поставок электроэнергии.
В прошедшем году в Самарской области было проведено более 6 тысяч отключений за неоплату энергоресурсов гражданами-потребителями. Количество исковых заявлений по взысканию задолженности в 2016 году достигло 5 тысяч.
«Самараэнерго» в ряде случаев предлагает должникам оформить рассрочку платежей. В настоящее время почти 1500 граждан-потребителей подписали соглашения о реструктуризации долгов.
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