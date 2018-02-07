Процесс длится 13 лет подряд, и 2017 год не стал исключением. За последние 12 месяцев количество выпитого на одного человека в пересчете на этиловый спирт снизилось на 0,3 л. Это примерно 900 г водки, 4,5 л сухого вина либо 10 л светлого пива.
Об этом рассказали «Известиям» в Минздраве. Там также отметили тенденцию на сокращение диагноза «алкоголизм». За последние пять лет его ставили на 40% реже. Эксперты констатируют, что россияне научились получать удовольствие без алкоголя — например, от занятий спортом.
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Об этом сообщил глава города Сергей Анташев.
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