Украинский поп-дуэт решил взять паузу, сообщается на YouTube-канале проекта. Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, рассказал, что за 11 лет совместной деятельности они выпустили пять альбомов. Он добавил, что вместе с Настей они «приготовили кое-что интересное», но подробностей не раскрыл. «Сколько продлится пауза, мы не знаем», — сказала Каменских.
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