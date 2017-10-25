Украинский поп-дуэт решил взять паузу, сообщается на YouTube-канале проекта. Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, рассказал, что за 11 лет совместной деятельности они выпустили пять альбомов. Он добавил, что вместе с Настей они «приготовили кое-что интересное», но подробностей не раскрыл. «Сколько продлится пауза, мы не знаем», — сказала Каменских.