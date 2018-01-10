В ГИБДД Ставропольского района рассказали об аварии, которая произошла в декабре на трассе М-5. Неустановленная машина, направлявшаяся в сторону Самары, съехала в кювет после того, как сидевший за рулем мужчина не справился с управлением.

Это было 13 декабря примерно в 20 часов. В результате 30-летний пассажир автомобиля - житель Самары, который был не совсем трезвым, получил телесные повреждения. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему поставили диагноз «сотрясение головного мозга».

ГИБДД сейчас пытается установить личности водителя и марку его машины, очевидцев этой аварии просят звонить по телефонам 8(848)2-28-36-96, 8-927-214-41-36.