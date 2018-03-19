Авария произошла в минувшие выходные в Волжском районе на Уральском шоссе. Водитель ВАЗ-2107 в результате столкновения оказался зажатым в салоне своей машины. На место вызвали специалистов с гидравлическим инструментом.
С помощью специальных ножниц спасатели разрезали металл и извлекли водителя из аварийного автомобиля. Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
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