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19 марта 2018
06:50:40

Пострадавшего в ДТП в Самарской области пришлось доставать из машины спасателям

Авария произошла в минувшие выходные в Волжском районе на Уральском шоссе.  Водитель ВАЗ-2107 в результате столкновения оказался зажатым в салоне своей машины. На место вызвали специалистов с гидравлическим инструментом.

С помощью специальных ножниц спасатели разрезали металл и извлекли водителя из аварийного автомобиля. Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.




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