Проблема озвучена в городской администрации.

Из 40 троллейбусов, которые были закуплены в лизинг, в город пришли 10. По словам руководителя департамента дорожного хозяйства Павла Баннова, компания «Трансфин-М», с которой был подписан договор лизинга, представила график поставки, который, к сожалению, оказался нарушен. К настоящему моменту должны были поставить уже 20 машин. До 1 ноября все троллейбусы, согласно договору, должны прийти в город. Если этого не случится, в отношении поставщика будет вестись претензионная работа, пишут «Городские ведомости ».

Транспорт доставляют из Минска, где расположен завод-изготовитель. Троллейбусы оснащены 27 сидячими местами, тремя дверьми, информационными табло, тонированными стеклами, гидроусилителями руля, системами АБС, обогревающими устройствами в кабине и салоне, системами спутниковой навигации и низкопольными подвесами для инвалидов.