Министерство труда и социальной защиты РФ дорабатывает соответствующий законопроект, сообщила пресс-служба ведомства. В документе уточняются условия и сроки выплаты пособия: повышается минимальная и максимальная величина, упрощаются условия признания гражданина безработным. В ближайшее время законопроект разместят для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова раскритиковала размеры пособия по безработице и сложный порядок его получения. При этом она возмутилась, что минимальный размер пособия в России составляет 850 рублей, а максимальный – 4900 рублей, что «не дотягивает» даже до половины МРОТ.
Источник Интерфакс
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