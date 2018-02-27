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27 февраля 2018
09:12:12

Пособие по безработице в России скоро вырастет

Министерство труда и социальной защиты РФ дорабатывает соответствующий законопроект, сообщила пресс-служба ведомства. В документе уточняются условия и сроки выплаты пособия: повышается минимальная и максимальная величина, упрощаются условия признания гражданина безработным. В ближайшее время законопроект разместят для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова раскритиковала размеры пособия по безработице и сложный порядок его получения. При этом она возмутилась, что минимальный размер пособия в России составляет 850 рублей, а максимальный – 4900 рублей, что «не дотягивает» даже до половины МРОТ.

Источник Интерфакс




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