Об этом рассказали в администрации. Накануне вечером здесь собрался штаб под председательством главы города Сергея Анташева, чтобы спланировать работу на предстоящие сутки. Ночью в уборке снега было задействовано 144 единицы техники. Основные силы были брошены на расчистку магистральных дорог, на которых работали 85 снегоуборочных машин. Еще 59 единиц техники было задействовано в уборке внутриквартальных проездов и придомовых территорий.

По данным утреннего мониторинга, 2 апреля в Тольятти работают одновременно 209 единиц техники: 77 – на магистральных дорогах, 132 – на территориях жилых кварталов. Также в уборке задействовано 1250 дворников и 13 бригад по 4 человека, которые вручную расчищают остановки общественного транспорта.

Как рассказал первый замглавы города Игорь Ладыка, общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме. Есть определенные сложности с уборкой внутриквартальных дорог и придомовых территорий, но вопрос находится на постоянном контроле служб территориального мониторинга районных администраций.