2 февраля шестилетний житель Санкт-Петербурга вместе с родителями стал участником дорожного происшествия на трассе М-5. В тот день шел снег, и видимость на дороге была снижена. Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, именно поэтому водитель автомобиля "Опель Зафира", двигаясь со стороны Жигулевска в направлении Сызрани не справился с управлением. Машину занесло, она выехала на "встречку" и врезалась в МАЗ.
Сначала происшествие было зарегистрировано как ДТП с материальным ущербом, но через несколько дней представители несовершеннолетнего пассажира, который ехал в "Опеле", привезли его в больницу.
Мальчику поставили диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» и назначили амбулаторное лечение. Как отметили в Госавтоинспекции, ребенок в автомобиле находился в детском удерживающем устройстве.
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