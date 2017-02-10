2 февраля шестилетний житель Санкт-Петербурга вместе с родителями стал участником дорожного происшествия на трассе М-5. В тот день шел снег, и видимость на дороге была снижена. Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, именно поэтому водитель автомобиля "Опель Зафира", двигаясь со стороны Жигулевска в направлении Сызрани не справился с управлением. Машину занесло, она выехала на "встречку" и врезалась в МАЗ.

Сначала происшествие было зарегистрировано как ДТП с материальным ущербом, но через несколько дней представители несовершеннолетнего пассажира, который ехал в "Опеле", привезли его в больницу.

Мальчику поставили диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» и назначили амбулаторное лечение. Как отметили в Госавтоинспекции, ребенок в автомобиле находился в детском удерживающем устройстве.