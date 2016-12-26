Временами будет идти снег, серьезных скачков атмосферного давления или перепадов температур синоптики не ждут. Завтра в регионе ожидается очередной атлантический циклон, под влиянием которого небо затянут снеговые тучи, и столбики термометров прибавят 4-5° к своим показаниям.
Что касается погоды в новогоднюю ночь, то, по предварительным прогнозам, она обещает быть комфортной. Столбики термометров покажут от 2 до 7 мороза, есть небольшая вероятность осадков.
Произошло ДТП около часа назад
Смертельная авария с участием двух легковушек произошла в Самарской области накануне (фото)
Ее зафиксровали камеры наблюдения
Сборная России начнет его матчем с хозяевами турнира.
Подозреваемый действовал по наводке бывшей работницы
Ее причинами могли стать техническое состояние или ошибка пилотирования
Школьник получил сотрясение мозга и был госпитализирован.