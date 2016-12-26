Временами будет идти снег, серьезных скачков атмосферного давления или перепадов температур синоптики не ждут. Завтра в регионе ожидается очередной атлантический циклон, под влиянием которого небо затянут снеговые тучи, и столбики термометров прибавят 4-5° к своим показаниям.

Что касается погоды в новогоднюю ночь, то, по предварительным прогнозам, она обещает быть комфортной. Столбики термометров покажут от 2 до 7 мороза, есть небольшая вероятность осадков.