слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
27 июля 2017
08:38:30

Последними новостями о ремонте дорог поделились в тольяттинской администрации

Согласно этим данным, работы ведутся на Борковской, на Льва Толстого, на Комсомольской и на Карла Маркса, где за сутки уложили свыше 1,5 тысяч кв. метров верхнего слоя и монтировали 120 м бордюров. На ул. Громовой заменили 600 м бордюров, на Кунеевской – 300 метров. На ул. Матросова демонтировано 530 м бортового камня.

В горадминистрации добавили, что ремонт вышеуказанных участков проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Работы на сумму 843 млн руб. выполняет компания «Автодоринжиниринг».

Кроме того, фрезерование продолжается на ул. Ленинградской. Эти работы проводятся в рамках второго контракта на сумму 210 млн рублей.




Последние новости Тольятти

27 июля
12:59
В Самарской области ищут мать, оставившую новорожденного ребенка

Младенец был завернут в махровое красное полотенце...

27 июля
12:53
Россиян могут освободить от обязательной поверки водосчётчиков в 2018 году

Росстандарт хочет провести в стране эксперимент по централизованной поверке управляющими компаниями...

27 июля
12:12
Компании «Сарди Пекеджинг», «БРАЙС» и «ЗЕТТА» планируют создать в Тольятти порядка сотни рабочих мест

Территория Опережающего Развития Тольятти пополнилась новыми резидентами...

27 июля
12:11
Внедорожный универсал Lada Vesta замечен на дорогах

В Сети появился соответствующий видеоролик...

27 июля
12:10
В ДТП на трассе М5 в Самарской области пострадали 2 ребенка и 3 взрослых

Водитель "Тойота" выехал на встречную полосу...

27 июля
11:25
ГИБДД Тольятти аннулировало наказание за разогнавшуюся до 206 километров «Ниву» спасателей

Пост про гордость за наших спасателей и отечественный автопром...

27 июля
10:54
Частное затмение Луны и самый красивый звездопад года можно будет увидеть в августе в России

Затмение Луны произойдет 7 августа, с 8 до 10 вечера...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+