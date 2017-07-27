Согласно этим данным, работы ведутся на Борковской, на Льва Толстого, на Комсомольской и на Карла Маркса, где за сутки уложили свыше 1,5 тысяч кв. метров верхнего слоя и монтировали 120 м бордюров. На ул. Громовой заменили 600 м бордюров, на Кунеевской – 300 метров. На ул. Матросова демонтировано 530 м бортового камня.
В горадминистрации добавили, что ремонт вышеуказанных участков проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Работы на сумму 843 млн руб. выполняет компания «Автодоринжиниринг».
Кроме того, фрезерование продолжается на ул. Ленинградской. Эти работы проводятся в рамках второго контракта на сумму 210 млн рублей.
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