Как сообщила руководитель департамента образования Елена Пинская, исключение составят те образовательные учреждения, на базе которых проводится государственный экзамен для 9-классников по английскому языку. Это, например, 32ая и 49ая школы, в которых торжественные линейки состоятся 25 мая, а школе №3 последний звонок прозвенит уже завтра.

Из школ выпускаются в этом году почти 3 тысячи 11-классников. Выпускников 9-х классов почти в 2 раза больше.