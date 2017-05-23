Как сообщила руководитель департамента образования Елена Пинская, исключение составят те образовательные учреждения, на базе которых проводится государственный экзамен для 9-классников по английскому языку. Это, например, 32ая и 49ая школы, в которых торжественные линейки состоятся 25 мая, а школе №3 последний звонок прозвенит уже завтра.
Из школ выпускаются в этом году почти 3 тысячи 11-классников. Выпускников 9-х классов почти в 2 раза больше.
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