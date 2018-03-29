После оттепели в город снова вернулись морозы. Наш регион попал под влияние гребня скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, а суточные колебания температуры возрастут.

Как говорят синоптики, метеорологическая зима закончится в выходные. Уже в ночь на понедельник столбики термометров покажут плюсовую температуру.