После оттепели в город снова вернулись морозы. Наш регион попал под влияние гребня скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, а суточные колебания температуры возрастут.
Как говорят синоптики, метеорологическая зима закончится в выходные. Уже в ночь на понедельник столбики термометров покажут плюсовую температуру.
По уточнённым прогнозам, максимальные уровни половодья ожидаются выше среднемноголетних значений
Сергей Вдовенко приедет в Автоград 5 апреля
Об этом заявил директор «Центра занятости населения» Владимир Багаев
Такие поправки в региональный закон об административных правонарушениях приняли депутаты губернской думы
ДТП произошло накануне в Сергиевском районе
Такое решение принято сегодня на совете директоров Лиги
ДТП произошло накануне на улице Свердлова, рассказали в ГИБДД