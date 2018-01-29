Акция прошла накануне в 2 часа дня на Площади Свободы без официального разрешения властей, поэтому к вышедшим «на прогулку» оппозиционерам такое пристальное внимание проявила полиция. Сообщается, что в отдел были доставлены координатор забастовки и один волонтёр, оба уже на свободе. Им вменяют незаконное распространение предвыборной агитации.

Фото: Команда Навального

А поскольку акция была всероссийской, она прошла в 118 городах, по всей стране правоохранительные органы задержали по разным данным от 250 до 350 человек, в том числе, и самого Алексея Навального. Опальный политик призывает россиян к бойкоту президентских выборов с тех пор, как ему отказали в регистрации в качестве кандидата.