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29 января 2018
07:12:50

После «Забастовки избирателей» Навального в Тольятти были задержаны двое

Акция прошла накануне в 2 часа дня на Площади Свободы без официального разрешения властей, поэтому к вышедшим «на прогулку» оппозиционерам такое пристальное внимание проявила полиция. Сообщается, что в отдел были доставлены   координатор забастовки и один волонтёр, оба уже на свободе.  Им вменяют незаконное распространение предвыборной агитации.

Фото: Команда Навального

А поскольку акция была всероссийской, она прошла в 118 городах, по всей стране правоохранительные органы задержали по разным данным от 250  до 350 человек, в том числе, и самого Алексея Навального. Опальный политик призывает россиян к бойкоту президентских выборов с тех пор, как ему отказали в регистрации в качестве кандидата.




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