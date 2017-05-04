Как сообщили в горадминистрации, горожане смогут добраться до дома на общественном транспорте, следующем по продленному графику.

В Автозаводском и Центральном районах праздничные фейерверки начнутся в 22:00. В «новом городе» - на площадке с южной стороны ДКИТ, по окончании будут работать автобусы №13, №73, троллейбусы №13. В «старом городе» фейерверк будет на территории стадиона «Труд», по окончании в районе Площади Свободы вас будут ждать автобусы №2, №13, №40, №73.

В Комсомольском районе салют начнется в 22:30 – он пройдет у ДК «Тольяттиазот». Для обеспечения перевозки горожан по окончании фейерверка организована работа автобусов № 40, №42, №84 и троллейбусов № 7.