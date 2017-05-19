На выходных в городе и области ожидается до +27, но уже в понедельник дневные температуры составят 10-13 градусов, во вторник всего 8-11 тепла. Все это будет сопровождаться осадками – дожди пройдут в воскресенье и понедельник. Такие данные содержатся в прогнозах Центра исследования погоды Фобос.

Впрочем, похолодание не будет продолжительным – уже в среду столбики термометров поднимутся до +17. Это окажется очень кстати, поскольку на следующей неделе в Автозаводском и Центральном районах Тольятти начнутся гидравлические испытания, в домах отключат горячую воду.

Добавим, ночные заморозки уже маловероятны, хотя, например, в Москве они на следующей неделе еще ожидаются.