На выходных в городе и области ожидается до +27, но уже в понедельник дневные температуры составят 10-13 градусов, во вторник всего 8-11 тепла. Все это будет сопровождаться осадками – дожди пройдут в воскресенье и понедельник. Такие данные содержатся в прогнозах Центра исследования погоды Фобос.
Впрочем, похолодание не будет продолжительным – уже в среду столбики термометров поднимутся до +17. Это окажется очень кстати, поскольку на следующей неделе в Автозаводском и Центральном районах Тольятти начнутся гидравлические испытания, в домах отключат горячую воду.
Добавим, ночные заморозки уже маловероятны, хотя, например, в Москве они на следующей неделе еще ожидаются.
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