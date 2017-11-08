Это подтвердили организаторы песенного конкурса, который в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Накануне были представлены логотип и слоган «Евровидения». Он звучит как «Все на борт!».
Песенное шоу будет проходить с 8 по 12 мая. Напомним, в нынешнем году в конкурсе, который проходил на Украине, Россия не участвовала, так как местные власти не позволили въезд в страну нашей участнице.
Источник Эхо Москвы
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