Это подтвердили организаторы песенного конкурса, который в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Накануне были представлены логотип и слоган «Евровидения». Он звучит как «Все на борт!».

Песенное шоу будет проходить с 8 по 12 мая. Напомним, в нынешнем году в конкурсе, который проходил на Украине, Россия не участвовала, так как местные власти не позволили въезд в страну нашей участнице.