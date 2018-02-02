Как рассказали в ГИБДД, это случилось сегодня утром, примерно в 7-20 на дороге «Обводная Самары». Водитель автомобиля Скания, осуществляющий перевозку нефтепродуктов, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с аналогичным автомобилем без груза, после чего съехал в правый кювет и опрокинулся.
Часть нефти вытекла из цистерны. Прибывшим на место сотрудникам полиции и МЧС пришлось оцепить территорию, аварийные бригады приступили к сбору разлитого нефтепродукта и перекачки его в другую автомашину. Сотрудники ГИБДД сейчас пытаются установить все обстоятельства этой аварии.
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области
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