Как рассказали в ГИБДД, это случилось сегодня утром, примерно в 7-20 на дороге «Обводная Самары». Водитель автомобиля Скания, осуществляющий перевозку нефтепродуктов, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с аналогичным автомобилем без груза, после чего съехал в правый кювет и опрокинулся.

Часть нефти вытекла из цистерны. Прибывшим на место сотрудникам полиции и МЧС пришлось оцепить территорию, аварийные бригады приступили к сбору разлитого нефтепродукта и перекачки его в другую автомашину. Сотрудники ГИБДД сейчас пытаются установить все обстоятельства этой аварии.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области