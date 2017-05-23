слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
23 мая 2017
12:23:40

После 24 мая Тольятти услышит имена новых замов Сергея Анташева

Об этом пишет «День города», ссылаясь на проект решения городской думы, оказавшийся в  распоряжении издания. Документ депутаты будут рассматривать на заседании завтра.

Например, в администрации Тольятти скоро исчезнет должность «Заместитель по городскому хозяйству», руководители департаментов дорожного и городского хозяйства будут отчитываться перед первым заместителем. Этому же человеку станут подконтрольны управление потребительского рынка и департамент общественной безопасности. Издание утверждает, что будущим первым замом Сергея Анташева называют нынешнего главу Автозаводского района Игоря Ладыку.

Возможно, появится несуществующая пока должность — «Заместитель по финансам, экономике и развитию». А в качестве наиболее вероятного кандидата называют Алексея Бузинного, который и сейчас является заместителем, но только первым.

Также претерпит изменения должность зама по строительству, а администрацию может покинуть Татьяна Леснякова, которая сейчас исполняет функции заместителя главы по социальным вопросам.




Последние новости Тольятти

23 мая
14:16
Рядом с набережной 8 квартала в Тольятти появится аква-парк и канатная дорога

Также планируется строительство жилых домов квартально-блочного типа и гимнастического "Немов-центра"...

23 мая
14:10
Конвейер GM-Avtovaz остановлен на неопределённый срок

Причиной является отсутствие поставок за предприятие комплектующих...

23 мая
12:19
Шоу-выставка автопарада пройдет во всех районах Тольятти в честь Дня города

Первыми мероприятие примут жители Комсомольского района...

23 мая
12:17
Хакеры придумали новый способ воровства с кредиток

На уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки...

23 мая
11:47
Востребованная в Тольятти 91-ая маршрутка из-за ремонта улицы К.Маркса поменяла схему движения

Ремонт улицы К.Маркса продлится месяц с лишним...

23 мая
11:34
«МегаФон» предложил всем абонентам три вида компенсации за сбой

19 мая абоненты городов Центральной России и Поволжья, в том числе Самары и Тольятти, оказались без связи...

23 мая
11:29
Несовершеннолетним в России хотят запретить участие в митингах

Дети и подростки не должны участвовать в митингах, тем более, если они несанкционированны...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+