Об этом пишет «День города », ссылаясь на проект решения городской думы, оказавшийся в распоряжении издания. Документ депутаты будут рассматривать на заседании завтра.

Например, в администрации Тольятти скоро исчезнет должность «Заместитель по городскому хозяйству», руководители департаментов дорожного и городского хозяйства будут отчитываться перед первым заместителем. Этому же человеку станут подконтрольны управление потребительского рынка и департамент общественной безопасности. Издание утверждает, что будущим первым замом Сергея Анташева называют нынешнего главу Автозаводского района Игоря Ладыку.

Возможно, появится несуществующая пока должность — «Заместитель по финансам, экономике и развитию». А в качестве наиболее вероятного кандидата называют Алексея Бузинного, который и сейчас является заместителем, но только первым.

Также претерпит изменения должность зама по строительству, а администрацию может покинуть Татьяна Леснякова, которая сейчас исполняет функции заместителя главы по социальным вопросам.