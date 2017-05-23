Об этом пишет «День города», ссылаясь на проект решения городской думы, оказавшийся в распоряжении издания. Документ депутаты будут рассматривать на заседании завтра.
Например, в администрации Тольятти скоро исчезнет должность «Заместитель по городскому хозяйству», руководители департаментов дорожного и городского хозяйства будут отчитываться перед первым заместителем. Этому же человеку станут подконтрольны управление потребительского рынка и департамент общественной безопасности. Издание утверждает, что будущим первым замом Сергея Анташева называют нынешнего главу Автозаводского района Игоря Ладыку.
Возможно, появится несуществующая пока должность — «Заместитель по финансам, экономике и развитию». А в качестве наиболее вероятного кандидата называют Алексея Бузинного, который и сейчас является заместителем, но только первым.
Также претерпит изменения должность зама по строительству, а администрацию может покинуть Татьяна Леснякова, которая сейчас исполняет функции заместителя главы по социальным вопросам.
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