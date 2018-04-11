Об этом предупреждает компания «Волжские коммунальные системы», которая запланировала на 12 апреля работ по профилактической промывке магистрального водопровода.
С 9.30 до 15.00 будет отсутствовать водоснабжение у абонентов по ул.Комзина и Лесопарковому шоссе на участке от 4-го Волжского проезда до Лесопаркового шоссе 61. (п/л "Радуга", ресторан "Silva", п/л "Чайка", п/л "Островок", "Морской", п/л "Юность", б/о "Зеленый берег", пансионат "Звездный" и жилые дома).
Во время проведения работ и после восстановления схемы водоснабжения возможно снижение качества воды по мутности в Портпоселке. Администрация ВоКС просит жителей заблаговременно сделать необходимый запас воды. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды бойлером.
Телефоны для справок: 55-70-95, 55-80-35, 39-87-29.
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