В их числе - оформление справки об отсутствии судимости, подача декларации по форме 3-НДФЛ и получение сертификата на материнский капитал. Об этом сообщил член рабочей группы при президенте по развитию интернета Илья Массух.
Он пояснил, что ограничения снимают с февраля из-за того, что такая процедура не устраивает многих пользователей - поскольку электронная цифровая подпись стоит от одной до 2,5 тысяч рублей в год. После снятия этого требования люди будут получать значительную часть госуслуг при обычной авторизации на сайте.
Источник Маяк
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