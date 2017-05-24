Об этом сообщили в областном правительстве. Как подчеркнули в пресс-службе областного кабмина, для полного представления о природных и культурных достопримечательностях нашего края необходимо расширение сети судозаходов в малые города региона. Возрождение пункта причаливания в Сызрани делает путешествие более интересным.

В этом году проект будет запущен в тестовом режиме, а в 2018 планируется включение сызранского порта в регулярное расписание движения круизных судов.