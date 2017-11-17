Суд вынес приговор перевозчику крупной партии «паленого» алкоголя. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, мае 2015 года мужчина пытался откупиться от проведения доследственной проверки.

Ее затеяли после того, как на станции Жигморе Куйбышевской железной дороги обнаружили 4 контейнера. Внутри находились 84 тысячи бутылок со спиртосодержащей жидкостью и поддельными акцизными марками. Сопроводительных документов на товар у не было.

Перевозчику такого груза грозило уголовное дело, но подкупить полицейского у тольяттинца не получилось. Мужчина был задержан на месте преступления. Он получил 2,5 года колонии и заплатит 5 млн рублей штрафа. Приговор в законную силу пока не вступил.