слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
17 ноября 2017
07:08:15

Попытка подкупа сотрудника транспортной полиции Тольятти завершилась тюремным сроком и огромным штрафом

Суд вынес приговор перевозчику крупной партии «паленого» алкоголя. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре,  мае 2015 года мужчина пытался откупиться от проведения доследственной проверки.

Ее затеяли после того, как на станции Жигморе Куйбышевской железной дороги обнаружили 4 контейнера. Внутри находились 84 тысячи бутылок со спиртосодержащей жидкостью и поддельными акцизными марками. Сопроводительных документов на товар у не было.

Перевозчику такого груза грозило уголовное дело, но подкупить полицейского у тольяттинца не получилось. Мужчина был задержан на месте преступления. Он получил 2,5 года колонии и заплатит 5 млн рублей штрафа. Приговор в законную силу  пока не вступил.




Последние новости Тольятти

17 ноября
7:24
Пенсии в России ни при каких обстоятельствах не уменьшатся

Наоборот - они и дальше будут только расти, заявили в Министерстве труда

17 ноября
7:18
В память о погибших в авариях возле Тольятти дети выпустят в небо белые шары

Акция на территории Ставропольского района пройдет сегодня

17 ноября
6:58
Три человека погибли мгновенно на трассе М-5 в Самарской области

ДТП произошло накануне вечером в Сергиевском районе (фото)

16 ноября
13:50
В полиции дали официальную информацию об аварии с участием "скорой"

ДТП произошло сегодня в 09:50 у детской многопрофильной больницы

16 ноября
13:47
Вознаграждение обещает полиция Тольятти за помощь в поисках матери мертвого грудничка

Ваше имя при этом нигде не всплывет, обещают сотрудники правоохранительных органов

16 ноября
13:10
В России закончились деньги на выплату пенсий

Об этом заявил бывший руководитель Министерства финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин

16 ноября
12:44
Новорожденную девочку, найденную в куче мусора в Тольятти, возможно, убили

Смерть младенца наступила в результате многочисленных травм головы


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+