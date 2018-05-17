По словам пользователей, «Яндекс.Карты» оперативно внесли изменения в свою базу данных, в то время как на картах Google нет ни объекта, ни маршрута к нему.
Между тем, в американском издании Washington Examiner появилась статья с призывами к бомбардировке Крымского моста. Автором материала стал журналист Том Роган. Он считает, что строительство моста было «оскорблением Украины», а сам мост стал символом российского присвоения украинской территории.
Напомним, что официальное открытие моста, соединившего Крым с материковой Россией, прошло 15 мая, а движение по мосту началось накануне утром. Со следующего года помимо автомобилей и автобусов по мосту начнут ездить еще и поезда.
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