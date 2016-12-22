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22 декабря 2016
11:53:54

Популярность России среди американцев упала до уровня времен холодной войны

Как пишет The Washington Post, социологи предложили гражданам США отметить свое отношение к России по 100-градусной шкале, где «0» означает холодные чувства, а «100» – теплые. Средний показатель опроса составил 32 градуса, это самый низкий показатель с 1986 года. Тогда отношение к России оценивалось в 31 балл. Отмечается, что только Северная Корея оказалась ниже России в этом рейтинге.

Большинство американцев считают, что Россия представляет для США опасность, отмечает «ФедералПресс». Как показали результаты социологического опроса телеканала CNN и исследовательской службы ORC, 21% респондентов считают Россию «очень серьезной угрозой» для США, 40% видят в Москве «умеренно сильную угрозу», 22% граждан считают ее «незначительной».




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