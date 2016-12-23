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23 декабря 2016
11:07:33

Попугай научился изображать звук запроса "О'кей, Google"

Изображать звук, который появляется после запроса «О'кей, Google» научился африканский серый попугай. Ролик с говорящей птицей был опубликован на YouTube-канале. На видео, которое за пять дней набрало более 500 тысяч просмотров, попугай имитирует сигнал поисковика в ответ на фразу хозяйки «О'кей, Google».

Африканские серые попугаи или жако считаются самыми талантливыми птицами, способными к звукоподражанию. В среднем они могут запоминать более 1,5 тысячи слов.

Источник Маяк




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