ДТП произошло накануне в 14:20 на перекрестке улиц Победы и 50 лет Октября. Серьезно пострадал работник, который оказался между автомобилем и ковшом трактора. 56-летний мужчина получил ампутацию ноги в районе колена, рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев.
Пострадавший мужчина в больнице.
Фото: vk.com/patrul_tlt
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