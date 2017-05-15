ДТП произошло накануне в 14:20 на перекрестке улиц Победы и 50 лет Октября. Серьезно пострадал работник, который оказался между автомобилем и ковшом трактора. 56-летний мужчина получил ампутацию ноги в районе колена, рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев.

Пострадавший мужчина в больнице.

Фото: vk.com/patrul_tlt