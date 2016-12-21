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21 декабря 2016
13:59:22

Пользователи «ВКонтакте» смогут вести прямые трансляции

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» обзавелась новым мобильным приложением VK Live. Благодаря нововведению пользователи и администраторы сообществ могут вести прямые видеотрансляции и зарабатывать на них, сообщает "ФедералПресс".

Трансляции можно вести в самом приложении и на своей странице или в сообществе «ВКонтакте». Если кто-то из друзей пользователя начнет трансляцию, приложение предупредит его об этом при помощи оповещения. Пользователи приложения смогут зарабатывать на своих трансляциях, получая подарки от зрителей в прямом эфире. Пока что VK Live доступно только в App Store, версия для Android появится в ближайшее время.

Как напоминает издание, в ноябре российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис денежных переводов на Украину. В пресс-службе «ВКонтакте» рассказывали, что доступны переводы на карты Mastercard и Maestro, выпущенные украинскими банками. Перечислить деньги можно в диалогах или через мобильные приложения. Переводы пока возможны только в рублях, однако при поступлении на карту, привязанную к счету в гривнах или другой валюте, сумма будет конвертироваться. Во «ВКонтакте» не скрывают, что выход на этот рынок связан с введением Украиной санкций против нескольких российских платежных систем.




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