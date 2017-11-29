Она появилась в интернете на прошлой неделе. Речь идет о фотографии, на которой запечатлены две собаки, причем голова одной из них на первый взгляд кажется деформированной. ​Если приглядеться, становится ясно, что у пса всего лишь повернута голова.

© Фото: chadwalk

В последнее время пользователи соцсетей часто публикуют фото с оптическими иллюзиями, многие из которых впоследствии становятся вирусными. Так, бурную реакцию в 2015 году вызвал снимок платья, который разделил интернет на два лагеря: одни утверждали, что оно сине-черное, другие — что оно бело-золотое.