Она появилась в интернете на прошлой неделе. Речь идет о фотографии, на которой запечатлены две собаки, причем голова одной из них на первый взгляд кажется деформированной. Если приглядеться, становится ясно, что у пса всего лишь повернута голова.
© Фото: chadwalk
В последнее время пользователи соцсетей часто публикуют фото с оптическими иллюзиями, многие из которых впоследствии становятся вирусными. Так, бурную реакцию в 2015 году вызвал снимок платья, который разделил интернет на два лагеря: одни утверждали, что оно сине-черное, другие — что оно бело-золотое.
Источник РИА Новости
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