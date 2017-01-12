Ведется проверка по заявлению от родителей 11-летней школьницы.
По данным источника в правоохранительных органах, днем 11 января на пересечении улиц Шевченко и Кошеля в Центральном районе она случайно наткнулась на эксгибициониста.
Незнакомый ребенку мужчина, сидя в автомобиле, демонстрировал свои половые органы. Марку машины испуганная девочка не запомнила, смогла уточнить лишь, что она была черного цвета.
Уголовное дело еще не возбуждено, сообщает Волга ньюс.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
Актер стал вести здоровый образ жизни
Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей
В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте
При этом сам рынок легковых автомобилей "просел" на 12%