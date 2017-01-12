слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
12 января 2017
15:23:22

Полуголый мужчина напугал девочку в Тольятти

Ведется проверка по заявлению от родителей 11-летней школьницы.

По данным источника в правоохранительных органах, днем 11 января на пересечении улиц Шевченко и Кошеля в Центральном районе она случайно наткнулась на эксгибициониста.

Незнакомый ребенку мужчина, сидя в автомобиле, демонстрировал свои половые органы. Марку машины испуганная девочка не запомнила, смогла уточнить лишь, что она была черного цвета.

Уголовное дело еще не возбуждено, сообщает Волга ньюс.

 




Последние новости Тольятти

12 января
20:39
Тольяттинским любителям искупаться в проруби 19 января отказано официально

Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения

12 января
15:55
Минтруд не поддержал продление рабочего дня курильщикам

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

12 января
15:41
В сети появилось видео, где водитель не пускает "скорую" к умирающему человеку

Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"

12 января
15:29
Развод с Анжелиной Джоли пошел на пользу Бреду Питу?

Актер стал вести здоровый образ жизни

12 января
15:15
В Питере угнали "ГАЗель" с колбасой

Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей

12 января
14:32
«Лыжня России»: подготовка в Тольятти началась

В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте

12 января
14:23
Пятую часть декабрьского авторынка в России занял АВТОВАЗ

При этом сам рынок легковых автомобилей "просел" на 12%

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+