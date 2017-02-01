Это касается как нового водительского удостоверения, так и старого – его с 1 февраля можно заменить во всех многофункциональных центрах на территории России. Теперь это обязательная услуга для МФЦ.
При этом процесс будет происходить в тесном сотрудничестве с МВД. Это ведомство будет принимать решение о выдаче или отказе, а в центрах будут консультировать, принимать документы и уже выдавать готовые удостоверения.
К слову, по-прежнему, такую же услугу будет предоставлять ГИБДД.
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