Это касается как нового водительского удостоверения, так и старого – его с 1 февраля можно заменить во всех многофункциональных центрах на территории России. Теперь это обязательная услуга для МФЦ.

При этом процесс будет происходить в тесном сотрудничестве с МВД. Это ведомство будет принимать решение о выдаче или отказе, а в центрах будут консультировать, принимать документы и уже выдавать готовые удостоверения.

К слову, по-прежнему, такую же услугу будет предоставлять ГИБДД.