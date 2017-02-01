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01 февраля 2017
09:14:36

Получить права теперь можно в МФЦ

Это касается как нового водительского удостоверения, так и старого – его с 1 февраля можно заменить во всех многофункциональных центрах на территории России. Теперь это обязательная услуга для МФЦ.

При этом процесс будет происходить в тесном сотрудничестве с МВД. Это ведомство будет принимать решение о выдаче или отказе, а в центрах будут консультировать, принимать документы и уже выдавать готовые удостоверения.

К слову, по-прежнему, такую же услугу будет предоставлять ГИБДД.




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