Его дали эксперты Московского государственного строительного университета. Накануне на стройплощадке прошло выездное заседание оперативной рабочей группы, в котором принял участие первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий.

Члены комиссии осмотрели строящийся объект, детально рассмотрели ход работ по возведению стадиона. Как отметил Ставицкий, несмотря на все сложности, сейчас нет никаких сомнений в том, что объект будет успешно завершен.

«Все графики соблюдаются, проблем с финансированием нет. Все, что необходимо для завершения работ – выполняется. У нас абсолютный контакт и взаимопонимание с Правительством Самарской области и Главой региона Дмитрием Азаровым. Он полностью владеет ситуацией», - отметил Леонид Ставицкий.

Работа на «Самара Арене» не останавливается даже в праздничные дни. 31 декабря на площадке работали порядка 500 человек. А к 3 января уже 100% списочного состава рабочих - 2700 человек. Продолжается монтаж кровли, ведутся отделочные работы и работы по монтажу внутренних инженерных систем.