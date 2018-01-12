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12 января 2018
07:12:10

Получено положительное заключение на опорные конструкции стадиона «Самара Арена»

Его дали эксперты Московского государственного строительного университета. Накануне на стройплощадке прошло выездное заседание оперативной рабочей группы, в котором принял участие первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий.  

Члены комиссии осмотрели строящийся объект, детально рассмотрели ход работ по возведению стадиона. Как отметил Ставицкий, несмотря на все сложности, сейчас нет никаких сомнений в том, что объект будет успешно завершен.

«Все графики соблюдаются, проблем с финансированием нет. Все, что необходимо для завершения работ – выполняется. У нас абсолютный контакт и взаимопонимание с Правительством Самарской области и Главой региона Дмитрием Азаровым. Он полностью владеет ситуацией», - отметил Леонид Ставицкий.

Работа на «Самара Арене» не останавливается даже в праздничные дни. 31 декабря на площадке работали порядка 500 человек. А к 3 января уже 100% списочного состава рабочих - 2700 человек. Продолжается монтаж кровли, ведутся отделочные работы и работы по монтажу внутренних инженерных систем.




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